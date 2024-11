Lecce e il fascino del Barocco | la mostra Legni Preziosi e le meraviglie della città

Leggi su Funweek.it

, con il suo inconfondibile stilee la sua anima ricca di storia e arte, aggiunge un nuovo tassello al suo prestigio culturale: la". Dal 21 novembre al 18 dicembre, il Museo Castromediano ospita in prima assoluta tre straordinarie sculture votive in legno policromato.Risultato del progetto "Convergenze Interdisciplinari" – collaborazione guidata dal Prof. Raffaele Casciaro che vede insieme Soprintendenza ABAP di Brindisi e, CNR ISPC e Università del Salento – il percorso espositivo di "" è il frutto di un restauro scientifico e innovativo, ma anche una bella opportunità per scoprire non solo opere d'arte di rara raffinatezza, ma anche la maestria degli artisti barocchi del Sud Italia.: un viaggio nell'arte sacra delmeridionaleEsposti al pubblico troveremo un busto di Ecce Homo del 1674, che ha rivelato una firma nascosta grazie all'utilizzotomografia assiale, svelando l'identità dell'artista; una statuetta di Sant'Onofrio, attribuita al celebre Giacomo Colombo, simbolo dell'altissima perizia tecnica dell'epoca e una piccola statua dell'Ecce Homo, caratterizzata da policromie e dettagli anatomici di estrema eleganza.