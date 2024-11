Ilnapolista.it - LeBron “lascia” i suoi 200 milioni di follower sui social: «Tutto fiato sprecato, vi saluto»

Leggi su Ilnapolista.it

James ha dichiarato che si prenderà una pausa (di riflessione, si diceva un tempo) daimedia. Li, per ora. Insomma: s’è rotto le scatole. Ha pubblicato il suo epitaffio su X e Instagram.And with that said I’ll holla at y’all! Getting offmedia for the time being. Y’all take care —James (@KingJames) November 20, 2024Il miglior marcatore di sempre della Nba “” ha la bellezza di 159disu Instagram, e 52,9su X.James si è appoggiato ad un post di Rich Kleiman, storico manager di Kevin Durant, nel quale dice: “Possiamo tutti riconoscere che lo sport è l’ultima parte della società che unisce universalmente le persone. Allora perché la copertura mediatica non può fare lo stesso? È solo un’esca per clic quando lo dici tu. Quando la piattaforma è così grande, puoi apportare il cambiamento e permetterci tutti di sfuggire alla negatività della vita reale.