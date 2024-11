Lanazione.it - La magia del Natale torna a Barga. Tantissime iniziative per le festività

Le temperature ancora non sembrano intenzionate a scendere, ma basta camminare per le strade per rendersi conto che lenatalizie sono sempre più alle porte, pronte a portare luce e colore per le prossime settimane. Sono, infatti, lein programma fino a tutto il mese di dicembre. Dopo la prima settimana di dicembre, saranno tanti altri gli appuntamenti in vista dellenatalizie nel comune di. Il 14 dicembre avranno luogo due eventi della tradizione a: la diciassettesima edizione della Fiaccolata In Vespa/Moto organizzata dal Vespa Club: partenza ed arrivo alle 21, dopo la benedizione, da Piazza Pascoli e giro nelle vie del paese; dalle 18 invece, sotto la loggia del Capretzla degustazione del Castagnaccio e il Trofeo "Il Castagnaccio" a cura dell’associazione Lake Angels.