La giornata nazionale dell’albero | un’occasione per riflettere sul futuro delle città

Il 21 novembre si celebra la, istituita nel 2013 come risposta concreta agli impegni del Protocollo di Kyoto, nell’ambitopolitiche per la riduzioneemissioni inquinanti. Non si tratta soltanto di una semplice ricorrenza, ma rappresenta anche l’opportunità di promuovere una riflessione collettiva sull’importanza cruciale degli alberi per la nostra sopravvivenza e il benessere del pianeta.Gli alberi incarnano il principio del ciclo vitale, rigenerando costantemente l’ambiente che li circonda in una ottica di tutela dell’ecosistema, costituzionalmente tutelato. Il loro ruolo è particolarmente significativo nelle aree urbane e periurbane, dove entro il 2050 è stato calcolato che vivrà circa il 70% della popolazione mondiale. La presenza di alberi nellepuò essere infatti essenziale per affrontare moltesfide legate al cambiamento climatico e alla sostenibilità.