Calciomercato.it - Juventus, colpi low cost: doppio jolly per Thiago Motta

Leggi su Calciomercato.it

Laha necessità di andare a puntellare la difesa dopo gli infortuni incassati. Per farlo spuntano due nomi utili alla fascia sinistra a buon mercato Da qui al termine del 2024 il reparto difensivo dellaè ridotto ai minimi termini. Gli infortuni gravissimi di Bremer prima e Cabal poi hanno infatti tolto afrecce importanti al proprio arco.lowper(LaPresse) – Calciomercato.itIl centrale brasiliano era il leader indiscusso del reparto arretrato bianconero, mentre il terzino colombiano si stava ritagliando il suo spazio a sinistra, ed in generale in emergenza poteva risultare anche unutile come difensore centrale. Alla luce di questa situazione è nata la necessità, a margine della prossima finestra invernale di calciomercato, di andare ad innestare in rosa almeno uno, se non due calciatori, in difesa.