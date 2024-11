Panorama.it - Jaked porta la sua innovazione tecnica e il suo stile a Padelness

Il brand italiano, celebre per il suo sportswear tecnico e le sue collezioni di activewear, si prepara a conquistare la scena di, la prima fiera italiana che celebra l’incontro tra padel e fitness. L’evento, in programma dal 22 al 24 novembre 2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare il dinamismo di uno sport in ascesa e l’evoluzione delle tendenze fitness.Con due spazi espositivi distinti,si propone di offrire un’esperienza immersiva per tutti gli appassionati. Nel primo stand, più ampio, verranno esposte le collezioni di activewear e sportswear, frutto di un connubio tra funzionalità ed estetica quotidiana. Nel secondo, situato accanto ai campi da gioco, il brand diventerà protagonista del torneo di padel, confermandosi non solo come marchio tecnico d’eccellenza, ma come parte integrante della community sportiva.