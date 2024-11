Gamberorosso.it - In Francia oltre mille viticoltori hanno deciso di abbandonare la produzione di vino

Laperde 1.300che, a causa delle difficoltà di mercato e a fronte di un premio di 4mila euro per ettaro,scelto di interrompere la coltivazione di uva. Il bilancio del Masaf (ministero francese dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, omonimo di quello italiano) sugli estirpi con fondi nazionali lascia un po' di amaro in bocca per il fatto che qualcuno abbiadi fare un passo indietro in un periodo difficile e, allo stesso tempo, fa riflettere sulla necessità di una misura chiesta a gran voce dalle associazioni territoriali, soprattutto quelle del centro-sud del Paese, per fronteggiare le conseguenze delle crisi di mercato collegate alla guerra tra Russia e Ucraina (e non solo). FranceAgrimer, ente che per conto del ministero ha aperto il bando degli aiuti statali tra il 15 ottobre e il 13 novembre scorso, ha potuto tracciare un bilancio da cui emerge come per una parte degli imprenditori francesi non ci sia altra scelta, se non quella di chiudere l'attività.