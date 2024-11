Quotidiano.net - Il treno dei bambini: "L’amore di donne forti. Ma furono messe da parte"

Una delle sequenze più emblematiche de Ildei, film diretto da Cristina Comencini e adattamento del romanzo omonimo di Viola Ardone, si svolge nella stazione ferroviaria di Modena. Su una banchina uomini edi ogni età con bandierine dell’Italia, cartelli di benvenuto e l’inno di Mameli in sottofondo. Su quella difronte a loro una fila diinfreddoliti ed emaciati che arrivavano al Nord da un Sud poverissimo e disperato. A separarli solo i binari che, metaforicamente e materialmente univano un Paese che andava ricostruito. Anche moralmente. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, e in arrivo su Netflix dal 4 dicembre, il film racconta una storia vera che in molti non conoscono. Una storia di generosità e accoglienza – e qui c’è anche tutta la sua attualità pensando al nostro presente fatto di muri ai confini e burocratici – raccontata attraverso gli occhi di un bambino diviso tra due madri.