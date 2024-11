Lanazione.it - Il fair play di Angelo Grassi: "Il mio gol era da annullare"

A volte anche i gesti più piccoli possono fare la differenza e diventare esemplari. È il caso di, attaccante della Santerenzina classe 1989, che nell’8° turno del campionato di Prima Categoria si è reso protagonista assoluto del match, dando prova della sua lealtà. Cos’è successo di preciso? "La palla è stata messa in area, ma non riuscivo ad arrivarci né con la testa né con i piedi. Ho quindi allungato la mano e ho deviato in rete, ma il direttore di gara inizialmente non se n’è reso conto e ha convalidato il gol. Io ho detto semplicemente la verità, ammettendo il mio tocco di mano e facendoil vantaggio". Un gesto inusuale apprezzato da tutti. Come si è sentito in quel momento? "In queste categorie di gesti del genere se ne vedono pochi. È decisamente più facile assistere a delle furbate.