Iltempo.it - Il Cerbero di Gualtieri fa infuriare i romani: “Fate i parcheggi, non le multe”

Ci mancava solo «». Mentre a Roma i cantieri aumentano, il traffico paralizza la città, il trasporto pubblico fa acqua da tutte le parti, iscarseggiano e i prezzi schizzano all'insù per via del Giubileo e del prossimo arrivo dei pellegrini, il sindaco Robertoha dichiarato guerra alle soste selvagge e ha predisposto un sistema per un controllo a tappeto sulle revisioni e sulle assicurazioni. Come? Sguinzagliando una tecnologia di ultima generazione (con telecamera a doppia direzione), che viene montata sulle auto dei vigili urbani e che, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, è in grado di rilevare istantaneamente le infrazioni o le irregolarità amministrative. Garantire la sicurezza stradale e mettere alle strette i furbetti, non serve specificarlo, è corretto, ma il freddo occhio digitale, oltre a contribuire a rimpinguare le casse del Comune, promette vita dura ai cittadini, che già quotidianamente scontano sufficienti pene per i lavori di restauro in ritardo, gli ingorghi e le metro sostituite, in alcune ore della sera, da navette con posti ridotti.