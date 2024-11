Gremlos, rapper e influencer in gara a Sanremo Giovani - Ascolta

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Una vera e propria polemica social è scoppiata sulla seconda serata di, Selmi e settembre passano il turno, ma la vittoria disu Rea ha scatenato l’ira del web. Appena dopo il verdetto della commissione, che ha promosso, gli utenti social hanno cominciato a gridare allo scandalo. “La vittoria dicontro Rea é a dir poco imbarazzante”. “Anche un sordo avrebbe fatto passare Rea”, “avanti solo per il milione di follower? Rea 1000 volte migliore”, sono solo alcuni dei commenti che contestano la scelta, accusando la commissione di aver privilegiato la popolarità online della cantante che oltre ad avere la passione per la musica, è una nota. Me chi è, che parteciperà a? Il suo vero nome è Greta Jasmin El Moktady ed è di origine marocchina, in una intervista a One Take FM si descrive così.