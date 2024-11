Tvzap.it - “Grande Fratello”, Alfonso “abbandona” Federica nel momento clou: cos’è successo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,nel– Alè sempre più complessa la vicenda che vede protagonista il triangolo amoroso traPetagna, Stefano Tediosi eD’Apice. Proprio ieri, mercoledì 20 novembre, dopo il confronto dei tre e l’ingresso in diretta di Antonio Fico, il cugino di Titty di Temptation Island, Jessica Morlacchi ha spiegato alla Petagna che il suo arrivo nella Casa è stato deciso in funzione di una dinamica con(il suo ex) e Stefano, il tentatore con il quale la ragazza ha avuto un flirt. ( dopo le foto)Leggi anche: “Uomini e donne”, il tronista invitato a lasciare lo studio da Maria:Leggi anche: Sonia Bruganelli lascia “Ballando con le stelle”? Arriva la decisione ufficiale”,nelPetagna nel video che è rimbalzato sui social sembra cadere dalle nuvole.