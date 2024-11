Lanazione.it - Giordano: "Successore di D’Urso, la Regione non ignori i Comuni"

Leggi su Lanazione.it

In teoria c’è tempo fino alla fine del mese, per la scelta da parte del presidente dellaEugenio Giani deldi Antonioalla guida dell’Asl Toscana sud est. Ma in pratica ilamentano un mancano coinvolgimento in questo processo: nei giorni scorsi il sindaco Nicoletta Fabio aveva inviato una lettera, in tal senso, a nome anche dei colleghi degli altri due capoluogi Arezzo e Grosseto e di altri, governati dal centrodesttra o civici. Domani si doveva tenere un incontro con tutti i 96 sindaci, saltato però all’ultimo. E allora l’assessore con delega alla sanità Giuseppeesprime "grande preoccupazione per la situazione di stallo legata alla nomina. Il ritardo accumulato è inaccettabile e rischia di compromettere il lavoro già avviato e i progetti futuri".