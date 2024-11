Gaeta.it - Francesco Cicchella stupisce a This is Me con la sua imitazione di Achille Lauro e battute brillanti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha catturato l’attenzione del pubblico durante la sua apparizione nel programma “is Me“, dove ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel campo delle imitazioni. L’artista ha iniziato il suo intervento in studio con un’interpretazione del noto cantante, mostrando la sua abilità nei travestimenti e l’ironia che lo contraddistingue.non si è limitato a imitare il famoso rapper, bensì ha intrattenuto il pubblico con una conversazione vivace e divertente, approfittando dell’occasione per commentare le dinamiche stravaganti del panorama musicale contemporaneo.die il momento divertente con StashL’diè stata un momento clou della serata, che ha racchiuso la capacità didi far ridere pur mantenendo una certa leggerezza.