Fiorelli Fortidia50 acquisizioni in 5 anni e cresciamo ancora

Il 2024 fa da spartiacque nella storia di Mailboxes etc che da oggi si chiama Fortidia e per crescere guarda anche a nuove possibili. Nel 2024 "dovremmo chiudere tra il 4 e il 6% di crescita dei ricavi e tra il 12 e il 13% di crescita dell'ebitda" prevede, in un'intervista all'ANSA, il presidente Paoloricordando che "gli ultimi 5sono statidi intensa crescita, geografica, di numero di punti vendita, della proposta di business" culminati nel 2021 con l'acquisizione del motore e-commerce Presta Shop. "Abbiamo fatto una cinquantina dinegli ultimi 5-6e nei prossimi cinque dobbiamo continuare a crescere: saremo presenti in Argentina con un licenziatario e stiamo guardando a qualche acquisizione in mondi a noi vicini". "in media di circa 100-150 nuovi punti vendita in territori esistenti all'anno e poi ovviamente guardiamo all'esterno per esaminare le opportunità" aggiunge.