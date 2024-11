Biccy.it - Fico, rivelazioni choc su Federica: “Non l’ho potuto dire al Grande Fratello”

Leggi su Biccy.it

Nell’ultima puntata delAntonioha fatto il suo ingresso nella casa del(e nella notte ha pubblicato delle chat private) per raccontare della sua frequentazione segreta conPetagna. La breve apparizione però è stata un mezzo flop, perché dopo aver sentito di due o tre bacetti, tutto è finito in caciara tra cornetti, pastarelle e prese in giro urlate in dialetto napoletano.però ieri sera ha fatto unatta con Enzo Bambolina, Rita De Crescenzo e l’altro ragazzo che avrebbe frequentatoin segreto, Giovanni De Rosa. Antonio e Giovanni hanno fatto una dichiarazionegold, i due infatti sostengono che durante una serata,avrebbe baciato entrambi.e De Rosa, lein unatta Tik Tok.Antonio ha rivelato: “Adesso ti spiego perché ieri non mi hanno fatto parlare.