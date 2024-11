Lapresse.it - Eduscopio 2024, ecco quali sono i migliori licei d’Italia

Milano e Roma guidano la classifica delle città dove si trovano iin vista della preparazione per l’università e per il mondo del lavoro. È quanto emerge dal rapporto, online da oggi, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado con icapiredi esse meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.A Milano, sul fronte deiclassici, quest’anno è sul podio il paritario Sacro Cuore, seguito dal Berchet. Per quanto riguarda iscientifici, i primi trel’Alessandro Volta, Leonardo da Vinci e il Sacro Cuore. A Roma, il liceo Classico Visconti si conferma primo in classifica, per lo scientifico medaglia d’oro al Righi, mentre per il linguistico in vetta al podio c’è l’Amaldi del quartiere Tor Bella Monaca.