Piperspettacoloitaliano.it - Don Matteo 14 anticipazioni sesta puntata del 28 novembre 2024: Cecchini ospite di Reazione a Catena

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Prosegue la quattordicesima stagione di Don. Il sesto episodio riserverà un momento davvero speciale. Il cross-over televisivo con la nota trasmissione. Vedremo i protagonisti cimentarsi nel quiz. Ma non mancheranno anche altri sviluppi tutti da scoprire. A seguire, ledelladi Don14 di giovedì 28.Don14di giovedì 28Nell’episodio precedente, il Capitano Martini ha scoperto i rapporti segreti tra Giulia e il suo ragazzo in carcere. Arriva il giorno del matrimonio di Vittoria, ma il marito della PM viene arrestato poco prima della celebrazione, lasciando anche una speranza a Diego. In concomitanza si festeggia il compleanno di. Il Maresciallo scopre la festa a sorpresa dei suoi amici, compresa una davvero inaspettata che coinvolgerà Don, quello vero.