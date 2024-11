Nerdpool.it - DCU – In arrivo un film su Sgt. Rock con Daniel Craig protagonista?

sembra essere l’ultima superstar ad unirsi al nuovo Universo DC di James Gunn. Deadline riporta che il regista Luca Guadagnino esi riuniranno per un progetto su Sgt.presso i DC Studios. Justin Kuritzkes (Challengers, Queer) starebbe già scrivendo la sceneggiatura del. Guadagnino enon sono una coppia nuova e infatti, i due, hanno lavorato insieme per il dramma romantico Queer in uscita quest’anno. Ilsu Sgt.verrebbe realizzato prima del reboot di American Psycho della Lionsgate. L’outlet afferma che non è stato siglato alcun accordo tra i DC Studios,o Luca Guadagnino, quindi aspetteremo di vedere se questa accoppiata si concretizzerà.Il nuovo Universo DC si sta preparando per la sua prima serie di uscite. A dicembre è prevista la prima della serie d’animazione per adulti Creature Commandos su Max, seguito daldiretto da James Gunn di Superman e da Supergirl: Woman of Tomorrow con la star di “House of the Dragon” Milly Alcock.