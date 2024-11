Infobetting.com - Cosenza-Modena (venerdì 22 novembre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Riparte la serie B e l’anticipo delvede ildi Alvini impegnato in casa contro ilal momento allenato da Mandelli. I lupi sono attualmente a centro classifica nonostante la penalizzazione di 4 punti per irregolarità finanziarie. Sono 5 i risultati utili consecutivi dei calabresi, che potrebbero vincendo quest’oggi fare un enorme salto in avanti in classifica avvicinando la zona playoff. I canarini hanno deciso .InfoBetting: Scommesse Sportive e