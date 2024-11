Lapresse.it - Consulta, il 28 novembre Parlamento in seduta comune per elezione 4 giudici

Leggi su Lapresse.it

Ilinvoterà per eleggere i quattroin scadenza della Corte costituzionale il prossimo 28. E’ quanto si legge in una lettera inviata dalla presidenza della Camera ai presidenti dei gruppi parlamentari, visionata da LaPresse. “Anche a seguito della lettera inviata in data odierna dal Presidente della Corte Costituzionale ai Presidenti delle Camere, nella quale si segnala la prossima scadenza (21 dicembre 2024) di ulteriori 3costituzionali di nomina parlamentare, ilinsarà convocato giovedì 28, alle ore 9, per procedere alle votazioni per l’di 4della Corte costituzionale”, si legge nella missiva. “Voteranno per primi i deputati e saranno distribuite due schede: una per l’di 1 giudice (decimo scrutinio e quorum dei 3/5) e una per l’di 3(primo scrutinio e quorum dei 2/3)”, si legge ancora.