Cinema | un incontro di cultura ai David di Donatello con Etnoragù

Leggi su Ildenaro.it

”, il cortometraggio di Cristiano Esposito, è in concorso aididopo aver già conquistato in poche settimane riconoscimenti a Londra, Roma e New York. Girato tra Napoli e Procida e prodotto dalla Cooperativa Ar.Tu.Ro vincitrice dal Bando2023 e sostenuta da Regione Campania, Film Commission Regione Campania, POC Campania 2014-2020, Coldiretti Napoli, Teatro Serra, Procida Wi-Fi e Lega Navale, il cortometraggio è stato presentato al«La Perla» di Napoli, con il cast e il critico Giuseppe Borrone «Il ragù è un miracolo gastronomico», dice Amedeo Colella, interpretando se stesso , conduttore televisivo esperto die tradizioni in questo divertente-scontro tra Napoli e la Palestina, al centro del quale c’è proprio il ragù della domenica, privato del maiale quando Giulia (Carolina Infante), giovane archeologa in Terra Santa, presenta annuncio Assunta e Giovanni, gli anziani e religiosi genitori interpretati da Stefania Ventura e Salvatore Misticone, Abdul (Pietro Tammaro) un fidanzato palestinese e musulmano.