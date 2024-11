Dilei.it - Chiara Ferragni, c’è già l’anello di Provera. Ma la famiglia del rampollo non è felice

Leggi su Dilei.it

e Giovanni Tronchettifanno sul serio: la storia tra la celebre influencer e ilmilanese procede a gonfie vele e i due si comportano già daallargata. È quello che emerge dagli ultimi avvistamenti della coppia: i due sono stati infatti paparazzati durante una domenica di relax in compagnia dei figli di entrambi, trascorsa tra momenti di divertimento e grande armonia.La relazione tra l’imprenditrice digitale e il manager non potrebbe andare meglio, tanto che si vocifera che Tronchettiabbia una grande sorpresa per la sua nuova compagna: un anello di fidanzamento da far girar la testa, sebbene la suanon sia d’accordo su questo legame., Giovanni Tronchettidi fidanzamentoUna storia, quella trae Giovanni Tronchetti, che corre alla velocità dei loro cuori: i due imprenditori non hanno più voglia di nascondersi, e sebbene non abbiano ancora ufficializzato la loro relazione, è chiaro che hanno voglia di vivere il loro amore alla luce del sole.