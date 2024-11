Metropolitanmagazine.it - Chi è David Garrett, curiosità, vita privata ed ex fidanzate del “Violinista del diavolo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è undi origini tedesche divenuto famoso nel 2008, quando è entrato nel Guinness Dei Primati il suonando Il volo del calabrone in un minuto e sei secondi., la denuncia dell’ex fidanzataStasera, il musicista sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari, in onda a partire alle 21:30 su Raitre, Nato nel 1980, si è fatto conoscere dalla critica per il suo repertorio di musica rock adattato all’orchestra e, in particolare, al violino, che tende nelle sue cover a sostituire le chitarre di artisti quali Brian May, Angus Young, Slash, Kirk Hammett, Jimmy Page o Kurt Cobain, ma anche le voci, come quelle di Axl Rose o Michael Jackson. In modo analogo, accompagnato da chitarre e batterie, ha portato celeberrimi brani classici a tonalità più rock.