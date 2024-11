Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Corvino spara altissimo per Patrick Dorgu. La richiesta che fa tremare Giorgio Furlani

Leggi su Dailymilan.it

Si complicano i piani dideltrema:per. LaGiorgio Furlani rischia di dover dire addio alla pista che porta al giovane terzino di proprietà del Lecce. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, il club salentino avrebbe fatto muro per quanto concerne una possibile partenza del classe 2004 danese. Sì, perché il direttore tecnico Pantaleoavrebbe richiesto una cifra altissima per lasciar partire il giocatore.Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Lecce avrebbe già fissato il prezzo e non è affatto economico: 40-50 milioni di euro, è questa la valutazione dell’esterno danese fatta dal club giallorosso. Cifre davvero spaventose, che allontanano l’interesse della dirigenza del club di via Aldo Rossi.