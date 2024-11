Sport.quotidiano.net - CALCIO SECONDA CATEGORIA. Montaione, che peccato: la sconfitta è di rigore. Addio alla Coppa Toscana

Capanne 3 Aurora1 CAPANNE: Lischi, Lupetti, Guidi, Bracci M., Zikov, Scali, Piampiani, Guerrucci, Laurenza, Ercole, Kodraziu. A disp.: Rosi, Bracci T., Macelloni, Testaino, Testai, Qevani, Tinghi. All. Andreoli. AURORA: Pieroni, Mandorlini, Romagnoli, Simoncini, Bennato, Nardi, Ciampolini, Palmiero, Giubbolini, Mitra, Clemente. A disp. Barnini, Razzanelli, Franchi, Bartalucci, Morini, N’Guessan, Dell’Agnello. All. Razzanelli. Arbitro: Massa di Carrara. CAPANNE – Undici metri amari, anzi amarissimi stavolta per l’Aurora, che dopo la qualificazione del turno precedente contro l’Avane, deve dirediproprio dopo la lotteria dal dischetto. Nei sedicesimi di finale i ragazzi di mister Razzanelli chiudono i tempi regolamentari a reti bianche sul campo del Capanne, avversario anche in campionato, ma poi falliscono ben tre penalty con il solo Mitra capace di realizzare dagli undici metri mentre i padroni di casa non ne hanno sbagliato nemmeno uno.