Gaeta.it - Bucchianico in lutto per la prematura scomparsa della giovane mamma Samantha D’Orazio

Facebook WhatsAppTwitter La comunità diè in stato di shock dopo la tragica notiziadi, unamadre di soli 31 anni. La notiziasua morte ha suscitato una profonda commozione tra i cittadini, che la ricordano come una persona sempre sorridente e disponibile.era ben nota nel territorio, poiché gestiva il ristorante di famiglia, Villa Iva, un luogo amato dalla comunità locale.La figura dirappresentava una presenza luminosa nella vita di molti. La sua carriera incoraggiava i legami familiari e sociali, rendendo Villa Iva non solo un ristorante, ma anche un punto d’incontro per amici e famiglie. Il suo impegno e la dedizione con cui gestiva il locale ne attestano il forte attaccamento alla comunità.