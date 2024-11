Cityrumors.it - Bonus Natale, tredicesima e non solo, i lavoratori esultano: stipendi più ricchi

Sarà un mese di dicembre più ricco per i dipendenti, ma anche per i pensionati. Andiamo a vedere tutti gli ‘extra’ di fine annoIl mese di dicembre è quello dove si spende maggiormente dal punto di vista economico. I regali di, qualche acquisto di più per la casa, le cene fuori e altre cose costringono gli italiani magari a dover risparmiare nei mesi successivi per recuperare eventualmente gli extra delle ultime settimane dell’anno. Ma per molti questo 2024 sarà un po’ diverso. In busta paga sono in arrivo diverse novità e anche aiuti economici molto importanti.e non, ipiù(Pixbay) – cityrumors.itA partire dall’ormai famosodi, ovvero la misura dedicata alle famiglie con i figli. Nelle scorse settimane il governo ha deciso di allargare la platea dei beneficiari e ad oggi, stando a quanto riferito dall’Adnkronos, sono 4,6 milioni i dipendenti che potranno ricevere questo aiuto da 100 euro.