.com - Beholder gratis su Epic Games: come scaricarlo e specifiche PC

Leggi su .com

A partire dalle ore 17:00 di oggi, 21 novembre e fino al 28 novembre,sarà disponibile gratuitamente sull’Store. Il gioco per PC Windows, sviluppato da Warm Lamp, ti catapulta in un mondo distopico dove vestirai i panni di un amministratore incaricato dallo Stato in un regime totalitario.Ogni settimana, la piattaforma distribuisce gratuitamente giochi di qualità, dando ai giocatori la possibilità di espandere la propria libreria senza costi aggiuntivi.Puoi scaricare il giocodi questa settimana, PEGI 12, fino alle ore 17 del 28 novembre, il gioco è compatibile con sistemi Windows.100 giochi Android a 120 FPS, gameplay: spionaggio e dilemmi moraliIn, il tuo compito principale è spiare i tuoi inquilini, installare microfoni e raccogliere informazioni compromettenti.