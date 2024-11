Banana d’oro di Cattelan venduta a 62 milioni di dollari Il fortunato acquirente | La mangerò

Secoloditalia.it - Banana d’oro di Cattelan venduta a 6,2 milioni di dollari. Il fortunato acquirente: “La mangerò”

Non una scultura in marmo, non un dipinto su tela, ma una. Proprio così: unaattaccata al muro con del nastro adesivo argentato è riuscita a fare la storia del mercato dell’arte. Cos’ha di speciale? È un fenomeno culturale. La celebre opera di Maurizio, Comedian, ha polverizzato ogni previsione, raggiungendo l’astronomica cifra di 6,2didurante un’asta di Sotheby’s a New York. E, come se il prezzo non fosse già abbastanza surreale, il nuovo proprietario ha dichiarato: «Nei prossimi giorni,personalmente lacome parte di questa esperienza artistica unica».L’opera di“è un fenomeno culturale”L’asta si è svolta nella sede di Sotheby’s nell’Upper East Side, dove sette offerenti si sono dati battaglia per oltre dieci minuti, trasformando lain un trofeo da miliardari.