Gaeta.it - Arresto di dirigente sportivo a La Spezia per truffa sui contributi durante la pandemia

Facebook WhatsAppTwitter L’operazione “Un calcio al Covid” ha portato all’di unspezzino e alla denuncia di sei persone, accusate dilegata aiper i collaboratori sportivila. Questa indagine della Guardia di Finanza si concentra su pratiche sospette legate alle domande di sussidio presentate a nome di atleti e tecnici, che avrebbero subito raggiri in un periodo in cui l’attività sportiva si era fermata.Dettagli dell’operazione “Un calcio al Covid”Sotto la direzione della gip Tiziana Lottini del Tribunale della, l’inchiesta ha messo in evidenza una serie di irregolarità collegate aidestinati ai collaboratori sportivi. Gian Maria Lertora, ilcoinvolto, è finito in custodia cautelare. Le indagini hanno rivelato che, in totale, 88 domande sono state presentate per ottenere aiuti economici, ma a quanto pare gli stessi atleti e tecnici non erano a conoscenza di queste richieste.