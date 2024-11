Lanazione.it - Alleanza consolidata tra Confesercenti Pisa e Pubblica Assistenza

, 21 novembre 2024 - Prima uno sportello die Monteno nella sede dellain via Bargagna, già operativo dal febbraio scorso, poi un rapporto ancora più consolidato attraverso la firma di una convenzione tra le due associazioni. Firma arrivata presso la sede dell’associazione di volontariato da parte del direttore dellaMarco Lo Cicero e del responsabilee Monteno diDaniele Benvenuti, presente anche Sabrina Pardini responsabile Patronato. “Siamo molto soddisfatti di consolidare questa importante collaborazione con la– spiegano il presidentediFabrizio Di Sabatino e il responsabile territoriale Daniele Benvenuti – non solo rafforzando la presenza della nostra responsabile Patronato Sabrina Pardini per l’intera giornata del mercoledì, ma anche mettendo a punto una convenzione con lache, nel nostro intento, preveda in futuro anche una presenza su altre sedi territoriali dell’associazione di volontariato sempre per mettere a disposizione i nostri servizi rivolti ai privati.