WWE | Jade Cargill rafforza il suo brand firmando con Paradigm Sports Group

la sua leadership sia dentro che fuori dal ring.La WWE Women’s Tag Team Champion ha ufficialmente firmato con La, come riportato in esclusiva da Variety. Questo accordo collocain un gruppo d’élite, unendosi a un roster che include Drew McIntyre, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Damian Priest e CM Punk., nota per rappresentare talenti di alto livello nello sport e nell’intrattenimento, ha recentemente ampliato il proprio focus per supportare gli atleti nella transizione verso il mondo dello spettacolo., un ambito in cuieccelle. Con la sua presenza magnetica e un carisma indiscutibile, questa collaborazione potrebbe aprire ancora più porte per questa potenza del wrestling.: Campionessa WWE e imprenditrice di successoFuori dal ring,non è estranea al successo.