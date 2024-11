Ilfattoquotidiano.it - “Voglio guadagnare pubblicando le foto dei miei piedi. Dicono che si diventa miliardari, voglio vedere se è vero”: Alessia Macari apre un profilo su OnlyFans

sbarca su. La vincitrice del Grande Fratello 2016 ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura sulla piattaforma comunemente associata ai contenuti per adulti. Ma, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, la donna non pubblicherà immagini di nudo. Il suo obiettivo, infatti, è quello diattraverso ledei suoi. A confessarlo è proprioche, in un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia durante Studio 100, ha spiegato di essere stufa dei continui sfruttamenti della sua immagine da parte di terzi che commercializzano quella parte del suo corpo contro la sua volontà.La decisione, quindi, non comprende suesenza veli, ma la 31enne vuole piuttosto concentrarsi sulla vendita di scatti dei suoi. “L’ho aperto perché quachenocosì, quindise è– dice-.