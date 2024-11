Ilgiorno.it - Violenza sulle donne, l’anno nero in Lombardia: anziane e ragazze, vittime senza età

Milano – Teresa Sartori, 81 anni, viene uccisa a coltellate dal figlio, Stefano Rotondi, che poi si toglie la vita. È sabato 6 gennaio, la sera dell’Epifania, ma della tragedia se ne accorgerà la vicina (che aveva le chiavi per emergenze) solo il lunedì. Saronno, in provincia di Varese, apre il conto diuccise brutalmente in. L’età non conta., come la prima dellelombarde del 2024, o giovanissima, come l’ultima nella Bergamasca: Sara Centelleghe non aveva ancora 19 anni. Li avrebbe compiuti a inizio novembre, ma la notte tra il 25 e il 26 ottobre il coetaneo Jashandeep Badhan, che abitava nello stesso complesso residenziale, l’ha uccisa con un paio di forbici trovate in cucina. La casa. A Saronno come a Costa Volpino (Bergamo) è stato l’ambiente domestico il teatro dellacompiuta da chi conosceva le