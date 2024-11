Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 15:30

DEL 20 NOVEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD SEGNALATO UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO TRA CAMION E AUTOVETTURA AL KM 19+500 TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO SI TRANSITA SU 2 CORSIE LUNGO IL TRATTO INTERESSATO, RACCOMANDIAMO PRUDENZA;E VEDIAM LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO;ATTENZIONE INFINE SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA IN CORSO TRA CHIUSI E IL BIVIO PERNORD;E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL METEO, RICORDIAMO L’ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; PREVISTE INOLTRE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE SPECIE SUI SETTORI ORIENTALI E MERIDIONALI DEL TERRITORIO: SI RACCOMANDA QUINDI LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDADA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral