Vento tempesta in Toscana: raffiche forti e allerta per mareggiate nelle prossime ore

Facebook WhatsAppTwitter Una situazione meteorologica avversa colpisce la, dove venti intensi stanno causando disagi significativi. Secondo le ultime informazioni, ledisulla Gorgona e sul litorale centrale hanno superato i 115 km/h, mentre sui rilievi si sono registrati valori oltre i 100-110 km/h. Le onde, con altezze superiori ai 7 metri rilevate dalla boa della Gorgona, rappresentano un’ulteriore preoccupazione per le autorità. L’arancione è stata diramata per venti, e il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha condiviso l’aggiornamento sui social.Le conseguenze sulle attività portuali a LivornoA Livorno, ildi Libeccio sta soffiando con una potenza di 45 nodi, portandofino a 50 km/h, come segnalato dall’Avvisatore marittimo.