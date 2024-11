Ilfoglio.it - Un turista in Africa

"Dichiaro, e con compiacimento, che a cinquantacinque anni mi trovo nella stagione della vita in cui devo svernare all’estero, anche se a dire il vero è uno stadio che ho raggiunto trent’anni fa”. Evelyn Waugh nel 1958 parte per un viaggio e scrive questo diario – o ricordi in forma di diario – dove mette dentro tutto il suo caratteraccio così british, quell’acutezza così acida che se non fosse così brillante risulterebbe antipatica. E anche negli spostamenti per arrivare in, si sofferma sull’analizzare tutto quello che vede, anche a Genova, città “infestata da pochi fantasmi illustri”, città “imponente e un po’ prosaica e in mezzo alle incomparabili ricchezze che vanta l’Italia, passa quasi inosservata. In un altro paese sarebbe il centro del piacere estetico”. Waugh è convinto che a cinquantacinque anni si è “troppo vecchi per la giungla, troppo giovani per le spiagge, meglio rinfrancarsi guardando gli altri che lavorano, che conducono un’esistenza molto diversa dalla nostra”.