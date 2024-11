Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 20-11-2024 ore 15:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale mercoledì 20 novembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno bladimir Putin è disponibile a discutere di un accordo di cessate il fuoco in Ucraina con Donald Trump pur escludendo di fare importanti concessioni territoriali e insiste affinché Chi è Antoni le ambizioni di entrare nella nato olio porta la ruota del sul suo sito citando 5 punti tra attuali ed ex funzionari russi secondo i quali il Cremlino potrebbe ampiamente accettare di congelare il conflitto lungo le linee di fronte potrebbe esserci spazio per una trattativa sulla precisa spartizione delle quattro regioni orientali di Donetsk e lugansk zaporizhia è Carson in parte occupate dalla Russia iscrizione il Cremlino a mosca cieca in negozio di non il congelamento della guerra e attacca biden e fa di tutto perché è compito continui la cena Invita la motivazione dopo l’adozione della nuova dottrina nucleari Russia guerra in Medio Oriente i paesi europei e gli Stati Uniti presentata consiglio dei governatori dell’agenzia internazionale per l’energia atomica una risoluzione che condanna la mancanza di Cooperazione dell’Iran sulla questione nucleare il testo è stato formalmente presentato poco prima della mezzanotte di martedì con una seconda foto che conferma l’informazione prima nella riunione il consiglio questa mattina a Vienna sede dell’organismo delle Nazioni Unite risponderemo A tempo debito in modo proporzionato la reazione del ministro degli Esteri di Tirana durante una telefonata con il direttore dell’agenzia grossi nella quale ha definito la risoluzione non costruttiva Fai presto determinazione a proseguire sulla strada della Cooperazione con l’agenzia internazionale per l’energia atomica torniamo in Italia sciopero di 24 ore di medici e infermieri in tutto il paese per protestare contro la legge di bilancio del governo sulla base delle informazioni che iniziano ad arrivare dei territori di percentuale di adesione allo sciopero molto alte fino a Ponte del 85% completi di e giorni previsti per legge a firma di sindacati Un segnale importante si legge in una nota che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro inaccettabili negli ospedali la condivisione delle ragioni della protetta la cronaca 25 poliziotti penitenziari accusati di tortura abuso d’autorità contro detenuti del carcere cellule di Trapani e di falso ideologico sono stati tutti da misure cautelari 11 arresti domiciliari 14 sospensioni da pubblico ufficio 46 indagati nell’inchiesta della procura di Trapani partita nel 2021 hai messo i decreti di perquisizione per un totale di 46 in unin chiusura via Montenapoleone a Milano diventa per la prima volta la via commerciale del lusso più costosa del mondo con cannoni prime di €20000 al metro quadro all’anno la via della moda Milanese sul gradino più alto del Podio e qui viene alzata la per Fifth avenue New York è il trentaquattresimo report metrica crossword realizzato dal gruppo immobiliare.