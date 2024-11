Udine20.it - Udine: Sauris, mucche salvate dai Vigili del Fuoco a quota 1800 – VIDEO

Nella mattinata del 19 novembre u.s. una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), composta da 8 operatori, del comandodeldiè stata attivata per il soccorso a 2 bovini ametri nel comune di(UD).Alcuni giorni fa i 2 ruminanti erano stati assaliti da un orso nei pressi della Malga Pieltinis e, scappati non avevano più fatto ritorno e non si lasciavano avvicinare da nessuno perché impauriti. Dopo vari tentativi di avvicinare i due animali gli allevatori si sono rivolti al personale veterinario del Dipartimento di Scienze Agro Alimentari Ambientali ed Animali dell’Università degli Studi diche assieme ai tecnici SAF del comando deideldie agli elicotteristi del reparto volo del comandodeldi Venezia hanno pianificato ed eseguito l’intervento di recupero dei due bovini.