Ilfattoquotidiano.it - “Tutto quello che si deve sapere su una guerra che va avanti da 10 anni”. Travaglio presenta ‘Ucraina, Russia e Nato in poche parole’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storia dell’Ucraina una e trina, sempre a metà del guado fra Europa e. Le eredità del nazismo e del comunismo. Glicorrotti, ma prosperi dell’indipendenza e della neutralità fra Est e Ovest. Le interferenze russe e occidentali che iniziano a strattonare il Paese. Le due rivolte “colorate” e “spintanee” che ribaltano le elezioni sgradite agli Usa. Gli interessi affaristici della famiglia Biden. L’America che non si rassegna alla fine della sua egemonia sul mondo e, vinta lafredda, tenta anche di stravincerla a spese di unache, dopo tanti schiaffi, vuole tornare a contare. Lacivile fra i governi filo-occidentali di Kiev e i popoli russofoni e russofili del Sud-Est. I due accordi di pace firmati a Minsk per non essere rispettati e preparare il conflitto finale.