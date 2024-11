Liberoquotidiano.it - Trump insieme a Musk assiste al lancio di Starship di Space X

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2024 Sesto test in volo senza equipaggio per. E' la nave spaziale progettata daX di Elonper essere completamente e rapidamente riutilizzabile e destinata a future missioni verso la Luna e Marte. Ilalla presenza di Donalde dello stesso. Nei lanci precedenti,X era riuscita a ricatturare l'enorme booster del razzo attraverso i meccanismi predisposti sulla rampa di. In questoperò si è deciso un atterraggio nel Golfo del Messico. "Sono diretto nel Grande Stato del Texas perre aldel più grande oggetto mai sollevato, non solo nello spazio, ma in assoluto". Lo ha scritto su Truth Donald. "Buona fortuna a Elone ai grandi patrioti coinvolti in questo incredibile progetto!", ha scritto il Presidente Usa eletto.