Trieste inaugura un nuovo studentato da 360 posti: un progetto di riqualificazione urbana

Facebook WhatsAppTwitter A, ilCX-Giulia è stato ufficialmenteto, rivelando un’importante iniziativa divolta a migliorare l’offerta abitativa per gli studenti. Questa residenza, che dispone di 360letto, si colloca in una strategia più ampia di valorizzazione degli spazi, facilitando l’accesso agli alloggi universitari in una città dal forte richiamo accademico.Un’importante partnership per lo sviluppo dello student housingLa gestione della nuova residenza è affidata a CampusX, un operatore specializzato nel settore dello student housing, rendendo questo luogo non soltanto un semplice dormitorio, ma un ambiente pensato per favorire la vita comunitaria degli studenti. Ilè stato realizzato grazie al Fondo housing sociale Fvg di Finint investments, parte del Gruppo Banca Finint, e beneficia del supporto di CDP Real Asset Sgr, principale sottoscrittore del fondo.