Lapresse.it - Trani, aggredì prof: mamma multata per oltre 2mila euro

È stata condannata dal gip del Tribunale di, Marina Chiddo, a pagare 2.625di multa la donna che il 16 giugno scorsoverbalmente unessore del liceo scientifico “Sylos Fiore” di Terlizzi, colpevole di averle comunicato, in qualità di coordinatore di classe, la bocciatura della figlia. A dare notizia è il sindacato Confsal Puglia.Secondo il gip la 46 enne ha usato violenza e minaccia nei confronti del docente, offendendo l’onore del pubblico ufficiale con parole ed espressioni volgari riferite a lui e alla scuola, dapprima per telefono e poi all’interno dell’Istituto alla presenza di più persone. Il decreto penale di condanna della donna, per la quale il pm aveva chiesto sei mesi di reclusione convertendo poi la pena detentiva in pena pecuniaria, arriva a poco più di tre mesi dalla denuncia.