Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-11-2024 ore 18:00

Luceverdetrovati dalla redazione per rami caduti sulla sede stradale lunghe code sulla statale 148 Pontina da Tor de’ Cenci a Pomezia Nord verso poi al momento si transita su carreggiata ridotta stessa situazione su via di Pratica per rami Caduti tra via columella è l’aeroporto militare di Pratica di Mare per ilintenso code sulla Flaminia via dei Due Ponti al raccordo è lungo la Salaria dalla tangenziale est all’aeroporto dell’Urbe nelle due direzioni rallentamenti e code sull’intero tratto Urbano della A24 Verso il raccordo anulare sulla tangenziale è code tra viale Castrense e laL’Aquila verso la Salaria stessa situazione su via del Foro Italico con code registrate da viale Tor di Quinto a via Salaria verso San Giovanni per un incidente si sta in coda su via Gregorio VII tra via San Damaso in via Cardinal Tripepi in direzione di Piazza Pio XI riaperta via Aragona chiusa da ieri per l’incendio di un edificio privato sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Salaria e dalla Nomentana la 24 è in carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito