Tpi.it - This is Me: il cast (anticipazioni e ospiti) dello show con Silvia Toffanin

is Me: ilcon. Chi sonoQual è ildiis Me, locondotto dain onda in prima serata dal 20 novembre 2024 alle ore 21.30? Il programma ha l’intento di celebrare le carriere di alcuni tra gli artisti più amati del celebre talentcondotto da Maria De Filippi.is me sarà uno speciale in cui si intrecceranno emozioni, musica, danza e con undei più importanti artisti che hanno fatto la storia di Amici. Ecco ile gli, ballerini, cantanti, nomiIn studio ci saranno volti noti che hanno partecipato al talent, artisti che hanno cominciato proprio nella scuola la loro carriera di ballerini, cantanti, attori. Nel corso diis me rivedremo alcuni tra i talenti sbocciati all’interno della Scuola più famosa d’Italia, come: Annalisa, Elodie, Emma, Irama, Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè, Ambeta Toromani, Vincenzo Durevole, Vincenzo Di Primo, Holden, Giulia Stabile, Marisolellanos, Petit, Irama, Serena Carella, Mida, Isobel Kinnear, Diana Del Bufalo, Stash, Alessandra Amoroso, Andreas Muller.