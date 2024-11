Sport.quotidiano.net - Tadej Pogacar: "Sogno il Mondiale in Ruanda: solo i big hanno vinto due titoli di fila"

Roma, 20 novembre 2024 - Il tempo delle vacanze è quasi finito, con i ritiri di dicembre che incombono, e non a caso anchecomincia a pensare alla prossima stagione, forse per lui la più difficile: lo sloveno, autentico mattatore del 2024, dovrà confermare su più fronti, a cominciare da uninche fa già parlare tanto di sé per diversi motivi. I dettagli Dalla location inedita al dislivello totale che sembra ammiccare agli scalatori per tagliare fuori quindi gli uomini da Classiche: nonostante manchino tanti mesi all'appuntamento iridato, la curiosità è già tanta anche per, che ha parlato del tema ai media Siol.net e RTVSlo in occasione di un premio ricevuto in patria. "Quest'anno ci sono state tante bellissime vittorie e infatti per me è impossibile sceglierne una sola.