Cityrumors.it - Stefano De Martino, non solo “Affari Tuoi”: un altro programma di punta per l’ex ballerino, cosa farà il prossimo anno

Leggi su Cityrumors.it

Deal centro dei palinsesti televisivi.ad “” sta facendo bene: pronto unDepiace a tutti o quasi, si parla soltanto di lui. Stavolta non a causa delle relazioni o dei tira e molla con Belen:è passato dal gossip alla cronaca. Sempre in rosa, ma in quest’occasione con particolare riferimento alla televisione. Il danzatore ha smesso i panni di performer da qualcheper cimentarsi – con ottimi risultati – nella conduzione televisiva.De(Ansa) – cityrumors.itIn principio fu “Stasera Tutto È Possibile”, lanciato da Amadeus, poi è toccato alla sua creatura “Bar Stella”. Un omaggio moderato e post moderno a “Indietro tutta” di Arbore. Ultimo ma non per importanza: l’approdo ad “”.