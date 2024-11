Cityrumors.it - Stash derubato a Milano: come hanno restituito la refurtiva al cantante dei The Kolors

Leggi su Cityrumors.it

, ildei The, è statolo scorso 14 novembre. Arrestate due persone. La ricostruzione del furto.alle prese con qualche nota stonata. Non è colpa delle sue ultime canzoni, cheun successo importante, ma di quel che lo circonda. Recentemente il cantautore e frontman dei Theè statoin centro a. Tutto è successo in pochi istanti: stava uscendo dalla macchina ed è stato distratto da due malviventi che gliportato via lo zaino.(Screenshot Instagram profilo ufficiale-CityRumors.it)Dentro un pc portatile e 4 orologi. L’uomo è stato sopraffatto con un meccanismo semplice e immediato che avrebbe potuto colpire chiunque. Il pretesto è quello di avere un gatto accovacciato sotto la macchina. Così il diretto interessato, nel caso specifico, si spaventa e abbassa le proprie difese per capire cosa davvero stia accadendo.