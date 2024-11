Ilrestodelcarlino.it - Spray urticante poi lo deruba: denunciate un’escort e l’amica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 20 novembre 2024 – Dopo aver trascorso qualche ora in compagnia di una escort quest’ultima, con l’ausilio di una complice, gli avrebbe dapprima spruzzato unoaddosso per poirlo di 1.000 euro in contanti. Con l'accusa di rapina in concorso, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato due donne, rispettivamente di 26 e 29 anni, originarie dell’est Europa. I fatti risalgono al 2 novembre scorso: la vittima avrebbe contattato una escort da un sito di incontri. La ragazza è arrivata da sola e, dopo aver trascorso qualche ora assieme, verso le 3 l’uomo ha notato che fuori ad attenderla c'era una sua amica. Preso dalla paura ha quindi chiuso immediatamente la porta. Nel frattempo però la donna che era in casa gli ha spruzzato addosso uno, intontendolo, per poi dileguarsi dopo avergli portato via soldi in contanti per un totale di 1.